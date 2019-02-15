又爆芬普尼毒雞蛋！ 彰縣衛局檢驗庫存是「陰性」

2019-02-15 22:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕再爆毒雞蛋！針對食藥署發布，農委會通知彰化順弘牧場的雞蛋檢出芬普尼殘留超標，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，第一時間已對有問題的雞蛋進行封存下架，2月13日由動防所複驗牧場庫存雞蛋的芬普尼殘留量，還好檢驗結果是陰性，這些沒問題的雞蛋已放行。

葉彥伯說，衛生局於2月13日上午8點接獲彰化動物防疫所電話通知，獲悉順弘牧場抽驗出3件雞蛋檢體檢出芬普尼殘留超標，檢出量各是0.03ppm、0.04ppm、0.06ppm，都高於殘留標準0.01ppm，這些問題雞蛋於1月25日從順弘牧場採樣送驗，衛生局接獲通報派員到牧場封存雞蛋，共計136.5箱，每箱20台斤，庫存雞蛋2730台斤。

衛生局追查，問題批號雞蛋於1月27日、28日出貨予台北市「貿信輝蛋行」，保鮮日期各2月15日及2月16日，彰化縣衛生局已通知台北市衛生局清點追查下游庫存，進行下架。

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