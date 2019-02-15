高血壓藥又出包！3款含致癌原料藥 123.7萬顆下架

2019-02-15 20:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今晚（15日）緊急宣布，3款高血壓藥又被爆出含致癌原料藥，包括「衛欣保膜衣錠80毫克」、「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品及「景德定壓寧膠囊80毫克」，含致癌物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」。

食品藥物管理署上月才信誓旦旦宣布，經面清查後已無藥廠再使用到含致癌物的原料藥，如今又爆發藥廠使用到，3款共6000盒、約123.7萬顆。

食藥署今天接獲健喬信元醫藥生技公司通知，該公司自主檢驗廠內的Valsartan原料藥，檢出一批原料含有「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，也是來自中國浙江天宇藥業公司，該批原料藥用於產製「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品，受影響藥品共3批，效期分別到今年2月、5月及6月止。

食藥署再追查該批號原料藥流向，發現景德製藥公司也買到該批號原料藥，用在生產「景德定壓寧膠囊80毫克」，食藥署今天要求即刻起下架停止供應，且要在一個月內完成回收。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨稱，去年底食藥署普遍查各藥廠，但當時這兩家藥廠已經將有問題的原料藥用掉，因此沒有查獲，而是事後藥廠再檢查後才發現。

回收藥品批號及數量清單（108/2/15）

廠名 許可證字號 品名 影響批次數量 批號 生產數量 健喬信元醫藥生技股份有限公司 衛部藥製字第058190號 衛欣保膜衣錠80毫克 2批 B26541及B24691 989盒，約55.3萬粒 衛部藥製字第058170號 衛欣保膜衣錠160毫克 1批 B22371 3,856盒，約10.7萬粒 景德製藥股份有限公司 衛署藥製字第046661號 "景德" 定壓寧膠囊80毫克 2批 AGR098及AGW118 1,155盒，約57.7萬粒

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/