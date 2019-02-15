高血壓藥又出包！3款含致癌原料藥 123.7萬顆下架

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今晚（15日）緊急宣布，3款高血壓藥又被爆出含致癌原料藥，包括「衛欣保膜衣錠80毫克」、「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品及「景德定壓寧膠囊80毫克」，含致癌物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」。
食品藥物管理署上月才信誓旦旦宣布，經面清查後已無藥廠再使用到含致癌物的原料藥，如今又爆發藥廠使用到，3款共6000盒、約123.7萬顆。
食藥署今天接獲健喬信元醫藥生技公司通知，該公司自主檢驗廠內的Valsartan原料藥，檢出一批原料含有「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，也是來自中國浙江天宇藥業公司，該批原料藥用於產製「衛欣保膜衣錠80毫克」及「衛欣保膜衣錠160毫克」藥品，受影響藥品共3批，效期分別到今年2月、5月及6月止。
食藥署再追查該批號原料藥流向，發現景德製藥公司也買到該批號原料藥，用在生產「景德定壓寧膠囊80毫克」，食藥署今天要求即刻起下架停止供應，且要在一個月內完成回收。
食藥署藥品組簡任技正黃琴喨稱，去年底食藥署普遍查各藥廠，但當時這兩家藥廠已經將有問題的原料藥用掉，因此沒有查獲，而是事後藥廠再檢查後才發現。
回收藥品批號及數量清單（108/2/15）
|廠名
|許可證字號
|品名
|影響批次數量
|批號
|生產數量
|健喬信元醫藥生技股份有限公司
|衛部藥製字第058190號
|衛欣保膜衣錠80毫克
|2批
|B26541及B24691
|989盒，約55.3萬粒
|衛部藥製字第058170號
|衛欣保膜衣錠160毫克
|1批
|B22371
|3,856盒，約10.7萬粒
|景德製藥股份有限公司
|衛署藥製字第046661號
|"景德" 定壓寧膠囊80毫克
|2批
|AGR098及AGW118
|1,155盒，約57.7萬粒
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