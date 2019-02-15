中台灣元宵燈會 12米高「御天飛行豬」主燈秀磅礡亮相

2019-02-15 21:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕中台灣元宵燈會明天（16日）起在文心森林公園熱鬧展開，一連9天，台中市副市長令狐榮達今天試點燈，12米高「御天飛行豬」的主燈秀首次公開亮相，結合聲光雷射與機械律動，氣勢磅礡，另有各種創意燈、主題燈，值得民眾細細品味。

令狐榮達說，中台灣元宵燈會今年邁入第20年，御天飛行豬主燈除有傳統圓滿外型，又增添插上翅膀、一飛衝天的生動的元素，傳達市民對於潔淨藍天的渴望，更同時象徵台中積極飛向國際，帶動經濟躍進的決心。

今天試點燈時，主燈秀同時結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，以雷射特效搭配著客製化主題曲，兼具視覺、聽覺饗宴。觀旅局說，「福滿迎豬」主燈秀，燈會期間每晚7點至10點整點開演，每場次約3至5分鐘，歡迎前來體驗。

觀旅局說，現場除了主燈，還有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光皮克創意燈、12座花博石虎家族主題燈、1座日本睡魔扇形花燈；另外還有大面積光環境及賞燈光廊，值得民眾細細品味。

觀旅局說，詢問度破表的小提燈「飛天豬」，16至19日每晚6點於活動現場免費發送給民眾，送完為止。另外，日本青森縣平川市也準備了3000個睡魔小花燈，19日晚上7點30分開始於小提燈發放處贈送給賞燈遊客。

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