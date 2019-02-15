野柳神明淨港文化祭19日登場 白帶魚料理免費嘗鮮

2019-02-15 21:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北神明淨港文化祭將於19日在野柳保安宮前廣場舉辦，今年除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大傳統活動，還邀請福華飯店五星主廚料理千份白帶魚料理，讓民眾免費吃美味也吃平安。

民政局長柯慶忠說，野柳神明淨港已經有百年歷史，是新北市少數登錄為民俗類無形文化資產的節慶，也是與「北天燈、南蜂炮」齊名的活動，最大的特色是「水裡來，火裡去」，神明在淨港儀式祈福後，隨後進行過火儀式，是萬里民眾百年來祈求漁民出入平安、漁獲滿艙重要的祈福活動。

宗教禮俗科長賴小萍指出，萬里地區除了萬里蟹，白帶魚也是重要的漁獲來源，新北白帶魚漁獲量是全國第一，肉質細緻綿密、口感鮮甜、營養豐富；今年特別邀請福華飯店行政主廚到現場料理千份白帶魚米粉及破布子蒸白帶魚，希望以最簡單的料理方式，讓民眾免費品嘗肉質細嫩、鮮甜的「現流」白帶魚，還有叫賣哥拍賣讓民眾將新鮮的白帶魚便宜買回家。

此外，每年最受注目的百人勇士跳水活動，除了往年的勇士證，今年特別加碼製作「豬年有保庇獎牌」，並且在岸上備有暖身薑茶與白帶魚粥讓勇士暖身；還有舉辦最高獎金1萬元的活動攝影比賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/