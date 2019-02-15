搶拍明晚鹿耳門聖母廟煙火秀 卡位腳架「像蒼蠅趕不走」

2019-02-15 19:23

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南正統鹿耳門聖母廟每年施放的高空煙火秀頗受矚目，但攝影同好提前以腳架卡位傷及建物，引發爭議。消息披露後，現場至今仍可看見腳架林立，就算廟方已多次勸離，腳架還是像蒼蠅一般，趕也趕不走！

鹿耳門聖母廟每年在元宵節前後，都會舉行迎春牛及高空煙火秀，去年吸引數十萬人湧入搶看，今年的煙火秀明晚（16日）上演，卻出現奇特現象，廟埕附近橋梁出現「腳架大軍」，而且都用膠帶、童軍繩或尼龍繩固定在柱子上，卡位準備搶拍。

消息披露後，許多攝影同好批評影響他人權益，更損及白漆，廟方也說，雖然橋面屬於廟產，但也不方便強硬趕人，這幾天已經多次勸離，但廟方人員一離開，腳架又紛紛「歸位」。

今年出現這種怪現象，而且地點又不是往年熱門搶拍點，一名攝影同好說，這些人主要是想拍煙火在水面的倒影。不過，這些有如蒼蠅般、趕也趕不走的腳架，也代表廟方的煙火頗受注目。

廟方說，高空煙火和炸蜂炮明晚8點半開始，時間長達100分鐘，絕無冷場，歡迎大家一起來鬧元宵。

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