竹市「天下第一里」 關新公園整修今動工

2019-02-15 16:55

［記者洪美秀／新竹報導］家戶所得中位數排名全國第一的新竹市東區關新里，有「天下第一里」之稱，附近的關新公園因民眾使用率高，10幾年來未曾大規模整修，已出現遊具老舊、排水不良和草地枯死等狀況，市府今天舉行關新公園整修工程動土典禮，除會增加燈具、提供大草坪、美化植栽，也會打造地景式共融遊憩區，設置磨石子溜滑梯、攀爬網，預計10月底完工。

新竹市府城銷處啟動「進擊的公園」整修工程，投入近4.4億元進行竹市22座公園的整修，除已完成中央公園、隆恩圳公園等9座公園改善，目前也有11座公園正在施工改善，今天城銷處再啟動第20座公園「關新公園」整修工程，僅剩建國公園和民族公園會在5月中動工。

市長林智堅在關新公園整修工程動土典禮上說，平時到關新公園看到人潮都會嚇一跳，以為這裡在辦活動，關新里平均家戶所得中位數是全台最高，加上鄰近科學園區，發展快速，若加上關東及關新里，已有1.16萬人口，很多小家庭年輕父母會帶孩子到1.15公頃的關新公園散步及遊憩，是使用率相當高的公園。

不過，關新公園2007年啟用後不曾大規模整修，出現鋪面與遊具老舊，且逢下雨積水問題，因此市府將會改善公園排水、無障礙空間，並提供共融式設計與景觀整體規劃，減少公園一下雨就積水問題，更讓長輩、小孩及年輕人運動都有各自的空間。

城銷處表示，關新公園預計10月底完工，工程會採半半施工方式，會保留部分區域讓民眾能繼續使用，期許完工後，以斬新面貌讓市民共享。

未來關新公園會減少「罐頭式」塑膠遊具，但會設置磨石子「地景式溜滑梯」、攀爬網、攀爬架等體能遊戲設施，也有塗鴉牆，讓孩子可以在公園發揮藝術與創意，並設防空洞、沙丘與冥想椅等設施，並考量到上班族下班後的休閒生活，會增添燈具，提供夜間照明，符合各年齡層的休閒需求。

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