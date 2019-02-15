清大VR虛擬實境 解開人體肌肉骨骼血液系統

2019-02-15 16:41

［記者洪美秀／新竹報導］VR虛擬實境不只應用在遊戲、電影，還能運用到人體解剖教學。清華大學醫學科學系最近購入10套VR虛擬實境人體解剖系統，新學期新增「人體解剖虛擬實境教學」課程，課程一開馬上爆滿，學生用頭戴式VR眼罩及手持式搖桿，揭開人體肌肉、骨骼和動脈、靜脈、神經、及腦部、眼球等器官，直說實在太逼真，對人體器官的掌握更有信心。

清大生命科學院醫學科學系主任陳令儀說，醫科系是培養臨床醫療器材、藥物、及研究疾病病理的人才，好比一滴血即能檢驗血糖等多項生理指數的儀器，或研究癌症轉移機制、如何促進腦傷後神經再生或腸胃菌是否引發腦神經退化疾病等，其中人體解剖學是醫學科學教育基礎，學校建置相關VR軟硬體設備，僅少數醫學系擁有此類設備，清大更是非醫學大學中唯一建置VR解剖設備的大學。

陳令儀說，可供學習解剖的大體有限，傳統的人體生理與解剖學課程通常採用平面書籍、簡易教具或觀看影片方式進行，很難讓學生有仿真的立體空間感，如今採用VR虛擬實境人體解剖系統，學生可反覆互動練習，有助提昇學習成效。

清華生命科學院學士班大四生徐越明去年參與國防醫學院開設「人體解剖學實驗」，如今再透過VR虛擬實境人體解剖系統，讓她更能了解人體的構造，包括看到眼球的鞏膜、角膜、脈胳膜、水晶體等，還可旋轉看到眼球的背面，是大體解剖做不到的。

學生孫仲甫也分享，VR解剖系統能幫他把各器官系統整合在一起，清楚看見各器官的相對位置，了解藥物如何被吸收，通過血管、血腦障壁到神經系統等過程。學生林欣妤也說，透過VR解剖系統，就像打電玩般，且各種器官組織仿佛就在眼前，對器官的位置更能掌握。

教授「人體解剖虛擬實境教學」課程的清大醫科系副教授李佳霖說，他上課除要求學生進入虛擬實境需在一定時間內找到指定器官，也會要求學生針對應用題目找出答案，像「子彈從左上腹射入，可能會傷到哪些器官？」等。

陳令儀說，未來還會與資工學院合作，進一步研發具有「觸感」的VR解剖系統；或開發結合虛擬實境設備與生理檢測的醫療器材，讓VR解剖系統更符合實用需求。

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