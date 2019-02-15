中華電才嗆別惹我 對手就推299、311吃到飽

2019-02-15 16:08

〔記者劉力仁／台北報導〕去年中華電信推出499資費方案，各大電信業者加入戰局，民眾大排長龍多日搶辦，NCC也關切，引發「499之亂」。中華電信董事長鄭優昨天嗆「別人不惹我，我不會低價反擊」，對手台灣大、遠傳昨情人節各推出299元、311元限速方案，電信戰似乎將再起，中華電信回應，各家業者都有低價限速方案，跟去年的「499吃到飽」不能相提並論。

遠傳電信與LINE MOBILE推出情人節快閃限定方案，16日前，申辦限速21M吃到飽399方案，月付折價至311元，合約期間內回饋的LINE Points由原本的2%加倍成4%，等於299元就可上網吃到飽。台灣大情人節放閃特惠，2月14日到2月16日，上網吃到飽甜蜜價299元，限速21M，網內免費，網外送45分鐘，市話送20分鐘。

中華電信代理發言人沈馥馥表示，遠傳、台灣大提出299元、311元方案有限速，這類低價速限方案方案，市場上原本就有，鄭優董事長的談話是針對去年吃到飽的499方案，兩件事並不相同。

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