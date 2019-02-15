7次免費兒童健檢 逾2成幼兒未完整利用

2019-02-15 14:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署提供7歲以下的兒童共7次健檢，例如異常疾病篩檢、代謝檢查、牙齒塗氟等；不過仍有超過2成的民眾沒完整使用，甚至有2451名兒童從未使用過任何一項保健、篩檢。

國健署今天公布統計，根據去年追蹤年滿7歲兒童使用情形顯示，2009年出生正常體重的孩子至7歲前，從未使用兒童預防保健服務者約1.5%，7次服務平均利用率近8成，也就是仍有超過2成兒童的家長沒完整使用。

「小碩」在一個月大時做第一次兒童預防保健，醫師發現小碩的肚臍出現異常的分泌物，便轉介進一步診斷檢查，結果發現小碩「臍腸系膜導管未關閉」，馬上安排手術治療，讓小碩避免受到大腸桿菌感染而導致腹膜炎。

國健署依兒童發展時程補助提供7歲以下7次兒童健康檢查，檢查項目包括生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、眼睛、口腔檢查）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達），透過平常的觀察與紀錄及主動與醫師討論，就能清楚了解小孩的發育是否正常。

國健署指出，從未做過篩檢的兒童家庭，很可能多數來自原鄉、偏鄉，這些可能是潛在高風險家庭；對於這些從未健檢家庭的收入、地理位置仍要多了解，會在近期請地方衛生局做家訪。

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