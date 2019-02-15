醫訊》年節吃湯圓噎住 急診醫師：別急著拍背

2019-02-15 14:21

〔記者張軒哲／台中報導〕元宵節將至，國人習慣吃湯圓應景，急診醫師指出，每年總會出現幾例吃湯圓時，不慎噎住的個案，此時如果只是輕微噎住，千萬別急著拍背，應該先讓對方自發性咳出來，才不會造成異物越卡越深。要記住3個口訣「1看、2call、3施救」，才能避免憾事發生。

豐原醫院急診室主任林技政表示，當民眾異物卡住時，要記住「1看、2call、3施救」，旁人先確認當事人是不是真的異物完全塞住，還能否自主咳嗽或呼吸，當不知道如何處理時，call現場其他人員幫忙或撥打119求救，一旦病人沒有呼吸心跳，要立即做CPR施救。

若當事人只是輕微噎住時，千萬別急著幫當事人拍背，因為多數人總認為噎到時要幫他拍背，可以幫助他將異物吐出來，其實這時只要呼吸道沒完全阻塞，當事人是能自發性地將異物咳出來，一旦有人幫他拍背，反而會造成異物往下塞得更深，導致呼吸完全被阻塞的情形發生。

林技政提醒，不論是吃湯圓、麻糬之類難以消化吃東西時，要細嚼慢嚥，盡量別邊吃邊講話，容易讓食物掉入氣管導致阻塞情形，造成缺氧、呼吸心跳停止。若不慎發生此情況，現場人員可先以CPR進行施救，避免憾事發生。

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