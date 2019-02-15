板橋手搖元宵侯友宜體驗 分贈弱勢家庭

2019-02-15 14:14

〔記者何玉華／新北報導〕板橋區公所於今（15）日上午舉辦「手搖元宵送愛心」活動，在板橋府中456行政園區聚集300多名民眾，一起體驗傳統搖元宵的製作過程，完成的部分元宵將分贈板橋區弱勢家庭，市長侯友宜也到場體驗，場面熱鬧又溫馨。

侯友宜說，他小時候都是搓一顆紅、一顆白的，跟現場的搖元宵很不一樣，他也在主辦單位的協助下，與現場來賓一起搖動直徑90公分的大竹篩，滾動元宵；指導老師也一一介紹帶領搖元宵、元宵過水、搖動竹篩將元宵內餡均勻沾上糯米粉等流程，一旁參與的幼兒園也相當投入。

板橋區公所指出，搖元宵活動除了增加區民溫馨的互動，也希望讓下一代了解傳統習俗，傳承文化；活動也結合送愛心，由在地的板橋慈惠宮、板橋接雲寺提供贊助，透過眾人之手完成的元宵，半數將贈送給弱勢家庭。

此外，公所也在府中456行政園區規劃燈區展示，有喜氣的紅燈籠、彩繪燈籠隧道、徵件得獎燈籠及年度主燈，展期自即日起至3月3日止，今、明兩天還有「元宵好食光元氣市集」活動。

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