世界穿山甲日逢元宵節 歡迎民眾搭貓纜遊動物園、猜燈謎

2019-02-15 13:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年元宵節（2月19日）前夕，恰好適逢2月16日的世界穿山甲日，台北市立動物園與貓空纜車合作，即日起至2月24日舉辦「穿山甲小旅行」元宵猜燈謎活動，動物園表示，只要在動物園內與貓纜各站，掃描燈謎上的QR code，進入網頁完成燈謎作答，可獲得神秘小禮物。

每年2月的第3個週六被訂定為世界穿山甲日，以喚起全球民眾對穿山甲保育的重視，動物園近年從穿山甲的救傷、照養甚至圈養繁殖，下了不少工夫，例如穿山甲「穿芎」在園內產下寶寶「芎梧」，由人工哺育健康長大，創下全球首例。

園方表示，穿山甲的食性特殊，經反覆的嘗試與研究，現在已經能提供美味且符合營養需求的食譜，並持續改良更適合穿山甲的人工食糧。園內穿山甲照養技術成熟，保育員持續進行形質測量並記錄數據，藉由數據的收集、分析與了解，給予穿山甲更多更好的幫助。

園方表示，2月16日當天下午1點半至3點半，動物園舉辦「世界穿山甲日」活動，民眾可在保育牆前領取闖關專用扇，在闖關活動中不僅有好玩的遊戲，從中學習穿山甲小知識，當天也會有動物朋友見面會，邀請大小朋友一起來歡慶同樂。

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