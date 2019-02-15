看過來！國內外藝術家操刀 台灣燈會藝術燈區啟動

2019-02-15 13:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會2月19日於屏東大鵬灣開幕，屏東縣長潘孟安今天（15日）與藝術家們共同啟動藝術燈區，點亮屏東。由國內外知名藝術家、文學作家、工藝師參與的藝術燈區，21組作品以在地性、故事性、互動性帶來視覺驚喜與想像，呈現屏東縣豐厚的人文內涵。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會今天（15日）開始試營運，藝術燈區「好酒沈甕底」壓軸亮相，集合了國內外大師級的藝術家駐村，因地制宜展現藝術創作能量，讓燈飾作品更具生命力與故事性。

藝術燈區以跨界及國際為兩大主軸，創作者有國際知名服裝及跨界設計師黃偉豪、3位來自北歐的藝術家、專長多媒體設計的屏東女兒蘇巧純、來自東港也是本次燈會主視覺統籌方序中、恆春工藝家楊宗熏、瑪家工藝師峇笠嵐偲旮札涅灆、王雅蘭、以及知名作家陳玉慧、吳曉樂等人，他們以各自的創新巧思，融合聲光科技、多媒材運用、文字視覺等多元的技法，藉由在地與國際連結，創造不同的感動。

藝術燈區主燈＜帆城＞，十米高的巨大燈座，由獲得多國際設計大獎的范承宗所創作，透過傳統工法與建築語彙，展現屏東東港以海維生的船帆意象，在新年的一年帶來揚帆的祝福。

有別於過去單純邀請國際藝術家作品參展的方式，來自丹麥Rikke Juellund、Peter deNeergaard以及瑞典Peder Bjurman三位國外藝術家，與方序中等屏東在地藝術家一起探索社區文化及自然環境，創作出＜屏安時光＞、＜恆春風巢＞、＜竹田記事＞3組跨國燈座多了地方人文特色，今年8月還將應邀前往丹麥哥本哈根燈節展出。

藝術燈區計畫主持人黃偉豪，曾擔任Lady Gaga演唱會服裝設計，Versace 首席印花設計師，他以大膽印花及華麗風格，讓專屬海洋印花以及水晶燈出現在大鵬灣區，時尚藝術跨界，營造夢幻藝術風格。

文化處長吳明榮表示，藝術燈區還有濃濃的文學風，小說家吳曉樂為屏東量身打造愛情故事＜怕愛的朱夏＞，，故事結局就在燈會裡揭曉。作家陳玉慧以隻字片語打造＜我的未來不是夢＞的新年祝福，雋永小語閃閃發光，是最佳的打卡點。

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