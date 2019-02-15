醫訊》鼓勵子宮頸癌抹片檢查 新市啟動基層診所獎勵

2019-02-15 13:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕為守護市民健康，新竹市衛生局持續推廣子宮頸癌防治，鼓勵民眾透過「定期子宮頸抹片檢查」、「接種HPV疫苗」、「安全性行為」三大防線保衛子宮頸健康，除與20多間醫療診所合作推廣，提供市民就近篩檢，今年度更推動基層醫療院所子宮頸癌篩檢服務獎勵，鼓勵醫療院所在第一線面對民眾時加強宣導，提升子宮頸癌篩檢率。

衛生局長吳昭軍指出，據衛福部國民健康署資料顯示，長期推動子宮頸抹片篩檢，子宮頸癌的發生率及死亡率均有減緩趨勢，3年1次的子宮頸抹片篩檢可降低60至90％子宮頸癌發生率及死亡率。

吳昭軍說，衛生局配合衛福部國民健康署透過健保特約醫療院所善用醫病接觸機會，從面對民眾的第一線醫療院所加強，在民眾還未出現任何症狀前主動提供篩檢服務，啟動基層醫療院所推動子宮頸癌篩檢服務獎勵計畫，請醫療院所第一線面對民眾時，能加強宣導子宮頸抹片檢查，並評比各家醫療院所篩檢進步率，前三名及進步最多的院所，都將給予獎勵，盼提升子宮頸癌篩檢率。

吳昭軍說，除推廣子宮頸抹片檢查，衛生局也持續推動國一女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴，107年度入學的國一女生免費施打計畫也預計在下個月開跑，呼籲30歲以上女性平日可到住家附近的衛生所做篩檢，落實預防勝於治療。

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