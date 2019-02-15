重建部落共養美好 花蓮秀林推「4助」

2019-02-15 12:06

［記者王峻祺／花蓮報導］偏鄉長者、弱勢照護不便，花蓮縣秀林鄉衛生所今年盤點地方部落資源，有意重建部落共養計畫，真正落實自助、互助及共助後，再引介政府部門的「公助」進入社區網絡，讓居民學習彼此共享資源，滿足食、衣、住、行、育、樂等生存、照護需求。

花蓮秀林地形狹長，青壯年人口外移嚴重，需要照護的部落長者重擔，長期仰賴政府資源，秀林鄉衛生所今舉辦部落共識會議，邀請慈濟大學公共衛生學系副教授謝婉華，協助盤點社區資產，預計建立互助網絡，重建過去部落共享、共養及共托的美好。

謝婉華說，全台有1/3的鄉鎮區人口嚴重外流，村落多半僅剩老年人口，過去共餐計畫陸續推動，社區搭伙網絡發展完善，但社區中其實隱藏許多可使用的資源，若能盤點整合，就能增加彼此照護的永續性，包括社區廚房、修繕或醫療照顧等，達到社區共好目標。

秀林衛生所護理師魏翠華說，社區照護層面，除了公部門的介入外，居民自助及互助也相當重要，有了「主動」互助的基礎後，再尋求共同協助，讓社區發展能夠永續並多一層防護網絡，不僅減少資源使用上的重疊性，也能透過共享，讓家屬可有喘息或尋找工作的機會。

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