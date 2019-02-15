金山健行賞山櫻 啖美食泡湯趣

2019-02-15 11:56

〔記者俞肇福／新北報導〕想賞花的民眾請注意，明天（16日）新北市景觀處與金山區公所將共同舉辦「金山區賞櫻健行」，不僅能夠觀賞中山溫泉公園內的山櫻花、拿好禮，活動結束後，還可以順遊金山老街啖美食、泡湯，盡情賞遊金山的美。

「金山區賞櫻健行」從中山溫泉公園櫻花大道出發，行經磺港里，到達獅頭山公園中繼站折返，全程約3.3公里，將金山的山櫻花美景與自然風光盡收眼底，完成全程健行路線，並蓋滿闖關章者，還能領取實用小禮物。活動為免費參加。

民眾到金山區，就會想到當地知名的溫泉，鄰近磺港漁港的磺港溫泉，因鐵離子含量高，湧出後接觸空氣氧化呈金褐色，又稱為「黃金湯」，戶外設有溫泉泡腳池，走累了不妨泡個足湯眺望漁港美景，享受沉靜之美。

16日現場提供50個現場名額，喜歡賞櫻花的民眾，不妨趁機出遊，賞櫻花泡湯，洗滌疲憊的身心靈。

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