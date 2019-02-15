自主防災扎根 幼兒闖關居家安全宣導展

2019-02-15 11:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區公所結合當地的美學館與圖書館，舉辦居家安全宣導展，強化民眾自主防災的能力，今天更規劃寓教於樂的幼兒闖關活動，讓小朋友在實作中，培養如何正確避難、逃生的安全觀念。

歸仁區長陳必成表示，日本阪神大地震初期，受災民眾脫困方式，34.9％是靠自己的力量，31.9％由家人幫忙，28.1％仰賴鄰居或朋友，由消防隊趕往、搜救的比例較低。

陳必成說，這項調查統計，後來推演出極為重要的防救法則，亦即巨大災難發生時，靠政府馳援根本來不及，想活下去，最重要的是靠自己。

陳必成指出，由此可知，自助、互助、公助的比例是7：2：1，因應近年來劇烈氣候，還有地震的可能性，教導民眾自主防災能力，刻不容緩。

區公所農曆年前就開始在當地圖書館策辦了與居家安全相關的主題展，提供系列的讀物，鼓勵民眾藉閱，自主災害防救能力。

隨後也在美學館規劃居家安全宣導展，今天更安排40位小朋友闖關，防護衣體驗、CPR教學，以及避難包物品的準備，還有地震時如何就地掩護，並即時撤離的要領，扎根自主防災能力。

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