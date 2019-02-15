女友劈腿對象是老闆兒子 他掙扎：月薪5萬要走嗎？

2019-02-15 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕若女友劈腿，對象還是老闆的兒子，該不該放棄月薪5萬憤而離職呢？

一名網友到臉書社團「爆廢公社公開版」幫朋友詢問，指朋友遇到了這個難題，朋友和女友在同公司任職，突然某天女友以不愛了為由提分手，竟然是為了跑去和老闆的兒子在一起，而且在朋友和女友交往之前，女友就已經和老闆兒子「偷來暗去」，朋友的月薪有5萬，雖然氣憤但也相當掙扎，若羞憤離職，豈不人財兩失？原PO幫忙詢問網友，「是否該繼續做，忍受可能女朋友變成小老闆娘？」

大多網友認為應該留下來，「看在錢的份上當然繼續做，女人再找就有」、「搞老闆兒子未來的老婆，老闆還付你薪水，這樣想就開心了」、「用過老闆娘也太強了，沒事幹嘛要換工作」、「沒關係啦～怎麼樣都是前任的比較有贏面」、「為什麼要離職？以後的老闆是你表弟，多爽啊」、「好康欸！有五萬還能有機會當小王，沒聽過熟悉的味道最對味」。

也有網友持反面看法，「如果你能再找到五萬以上得（的），幹嘛不走」、「你何必忍氣吞聲，你的能力真的有到那邊領五萬，我相信你在別的職場也可以，至少自己做的（得）開心」；不過有網友突破盲點指出，在交往前女友就和老闆兒子搞曖昧，誰是小王還很難說，「換個角度想，搞不好他戴綠帽，你佔上風」、「早在你們交往前就偷來暗去...那你才是小王啊」。

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