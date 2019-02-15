選舉落敗不失志 捐出選舉補助款造福學子

2019-02-15 10:55

〔記者李立法／屏東報導〕擔任4屆南州鄉溪南村長的周劉寶貴，去年底尋求連任時以18票之差落敗，但她並未因此氣餒，決定將10410元的選舉補助款全數捐作教育公益金，激勵學子向上。

民進黨立委鍾佳濱服務處指出，鍾佳濱3年前當選立委後，將7萬多票的選舉補助款全數捐出提供中小學畢業班獎學金，經過2年的發放已用罄，改以公益信託方式導入社會愛心捐助，設立「公益信託教懷博愛教育基金」持續幫助學子，曾邀請屏東縣模範勞工周生財受邀擔任頒獎嘉賓，周生財的妻子就是周劉寶貴。

周生財國小畢業就學習木工，16歲那年看到有戶弱勢家庭房屋破舊，就用自己的技能免費幫他們修繕房屋，從此踏上公益之路，20多歲時籌組南州愛心慈善會，集眾人之力幫助弱勢，除無償修繕房屋外，也捐款濟助，做社會公益成了日常生活的一部分，去年並加入縣府的百工師傅志工團。

周劉寶貴競選連任村長失利，但夫妻倆並未因此失志，決定將選舉補助款捐給「公益信託教懷博愛教育基金」幫助學生，夫妻倆的胸襟氣度與愛心善舉令鍾佳濱感動。

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