醫病》疝氣多次復發真困擾！ 用這種技術成功治療

2019-02-15 10:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕66歲林先生飽受腹股溝疝氣復發困擾，他因為疝氣，多年來已在兩、三家醫院歷經5次疝氣手術，卻又再度復發，這次選擇台北慈濟醫院治療，微創手術中心主任蔡曜州指出，林先生因為多次修補手術造成傷口四周的皮膚變得非常薄，外觀看起來有許多不規則突起物，是修補手術置入的網片所造成，蔡曜州以達文西機械手臂搭配內視鏡手術，成功修補林先生的疝氣，預後狀況良好。

蔡曜州說，疝氣是指部分臟器位移到不正常位置，人體有許多部位都可能發生疝氣，如臍疝氣、橫膈膜疝氣、股疝氣等，其中以腹股溝疝氣最常見。疝氣好發於16歲前的年輕孩子以及65歲後的長者，男性多於女性。

他表示，疝氣發生原因可能是先天性腹壁開口無法閉合，或是腹壁肌肉及筋膜鬆弛；而疝氣復發的常見因素包括與體質遺傳相關，生活習慣與工作，還有是適當而純熟的開刀技術，是成功治療疝氣並降低復發的重要關鍵。

蔡曜州說，臨床顯示，以內視鏡手術治療復發型疝氣最不易再復發，優點在於傷口小恢復快，術後腹股溝疼痛痠麻等慢性疼痛的機率降低。

林先生因為復發次數多，而且多次手術留下的網片已與腹股溝大血管沾黏，手術相對較複雜，因此除內視鏡外，更搭配達文西清晰的手術視野與靈活的機械手臂，將沾黏、多餘的網片取出，再把巨大的腹壁缺損修補，以新網片覆蓋住缺損處，如此雙層修補，能有效防止疝氣再復發，得到較好手術效果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/