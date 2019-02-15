高屏空氣品質糟 今10測站飆紅害

2019-02-15 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣溫暖舒適，但中部以南擴散條件差，污染物較易累積，截至今天上午10時止，已有10測站達「紅害」等級，另有8測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有8測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在西半部地區，此外，橋頭、鳳山、林園、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港等10測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今天對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區，為「橘色提醒」等級；高屏地區位在下風處，擴散條件較差，為「紅色警示」等級。

環保署表示，高屏地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時間，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；台南（玉井）、屏東（琉球）、南投、竹山及雲嘉南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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