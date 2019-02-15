搶先看！台灣燈會今起試營運 原住民主燈首秀今晚登場

2019-02-15 08:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會將於2月19日至3月3日在東港大鵬灣登場，今天（15日）起至18日屏東縣府將透過試營運進行壓力測試，配合試營運，南島原鄉燈區的主燈「生命樹」燈光首秀，也將在今晚6點登場，搭配音樂演出十分精彩。

2019台灣燈會大鵬灣主燈區內有近20個燈區，其中「南島原鄉燈區」以「起源台灣，情牽南島」為主題，除了原住民藝術家們的精心創作，還有一棵15米高的「生命樹」主燈豎立中央，這棵生命樹指的是「構樹quljicaca」。

屏縣府原住民處處長伍麗華表示，幾年前，台大森林系與智利共組團隊，分析西太平洋超過600個構樹樣本，證實台灣是「太平洋構樹」的「原鄉」。這麼重要的植物，遷徙時當然會帶著走，因此構樹也訴說著南島語族遷徙史；構樹何以重要到被帶著遷徙？應與它全身上下都很有用有關係。

伍麗華表示，構樹是「先驅者」，一塊地只要被燒墾過，它總是莫名其妙就先冒出來，即便一塊受污染的不毛惡地，它也總能不計前嫌率先入駐，萌生盎然春意；正如電影阿凡達裡面的那棵生命樹，構樹是延續南島民族生命、生活、生產的樹。

這棵豎立在南島原鄉燈區的生命樹，在民眾靠近它時，它還會用各族、各國的語言問候，生命樹還有五彩繽紛的燈光秀，首秀將在今晚（15日）6點正式呈現在民眾眼前。

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