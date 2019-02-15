高市鳳二戶所 推巡迴校園辦謄本

2019-02-15 08:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕申請戶籍謄本看這裡！

高市鳳山區第二戶政事務所主任李元新今表示，針對新生登記審查作業，推出巡迴校園駐點服務，讓民眾免於奔波之苦。

3月是各國中小學新生登記審查作業的重頭戲，民眾因應新生登記，準備自己及學齡兒童戶籍謄本，鳳山第二戶政事務所推出校園駐點服務，讓忙碌的民眾減少時間勞費，直接在學校申請戶籍謄本，並協助學校進行審查作業。

李元新指出，今年到校駐點受理時間為鳳翔國中2月27日上午8時30分至下午3時、福誠高中國中部3月4日及5日上午8時30分至下午3時、鳳翔國小3月7日上午8時30分至中午12時、3月8日上午8時30分至下午3時、3月9日上午8時30至中午12時。

李元新說，申請學齡兒童及直系尊親屬或法定監護人戶籍謄本，請攜帶父母一方或監護人身分證及印章，另連假過後戶政所待辦人潮較多，建議民眾可以透過「高雄市戶政e指通」APP線上申辦戶籍謄本，指定時間取件免等待，歡迎多加利用。

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