華航與機師勞資爭議 3年半內改仲裁不罷工

2019-02-15 00:46

〔中央社〕華航機師罷工進入第7天終於落幕，雙方在疲勞航班等5項議題中達成共識，並簽署團體協約。團協中附帶和平協議，約定2022年8月31日前有勞資爭議都交付仲裁，不會罷工。

華航指出，15日班機的執行率應該可以達96%，16日開始執行率就可以達成100%，組員也不會有過勞問題。

華航機師罷工第7天，今天雙方從上午10時起進行第4度勞資協商，歷經近11小時協商，雙方針對機師工會所提出的5大訴求達成共識，包括禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算帳；研議管理制度；飛安獎金納入團協；外籍機師進用及升訓制度；加上之前達成共識的疲勞航班派遣。

雙方也在行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦及華航董事長何煖軒的見證下，由華航總經理謝世謙跟桃園市機師職業工會理事長李信燕在晚上10時25分簽署團體協約。

李信燕也同步宣布，機師工會從晚上10時25分起停止罷工，將在24小時內發還檢定證給會員，飛行員明天起就可以接受派遣執飛。

陳其邁說，希望在事件平息之後，華航可以儘速恢復正常營運，衷心期盼在事件的過程中，彼此互相體諒，以這個精神為基礎，讓勞資雙方未來可以更和諧，整體的飛航安全可以更好。

林佳龍表示，透過勞資爭議，大家能夠更了解彼此，共同來面對挑戰。他也送勞資雙方一句話，「勞資一體善待彼此」。

許銘春說，這次的機師罷工完全合法，勞動部、交通部跟所有人都基於行政一體，本於職責，協助勞資雙方化解歧見。

鄭文燦表示，這次的機師罷工給所有機場產業帶來寶貴的教訓，希望未來在協商談判的過程中，有更多的傾聽以及對話，讓罷工的因子可以降低。

根據雙方的團體協約，當中並未包含禁搭便車條款，但附帶和平協議，在2022年8月31日前的任何勞資爭議，都只會交付仲裁，不會罷工，也就是3年半內不會罷工。

至於外界關心的華航是否民營化問題，林佳龍表示，這次的罷工對他來說是震撼教育，他學了很多，但目前沒有這個討論。（編輯：唐聲揚）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/