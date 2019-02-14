元宵前夕搓湯圓趣味賽 百人扭腰擺臀搖竹簍

2019-02-14 21:42

〔記者湯世名／彰化報導〕元宵節就是要搖湯圓，彰化秀傳醫院今天舉辦「大伙來搓湯圓」趣味競賽，包括秀傳醫護人員、社福團體與社區居民共上百人一起搖湯圓，只見大家使盡全力左右、前後搖晃竹簍，扭腰擺臀，趣味十足。

搓湯圓趣味競賽分成社福團體組、社區民眾組、醫院員工組，來自不同領域近百人組成18隊，大家一起體驗手搓湯圓，再將湯圓放在盛有糯米粉的竹簍上，不斷搖晃竹簍均勻沾上糯米粉後製成元宵，體驗搖元宵樂趣。現場還有秀傳醫院員工裝扮財神爺請民眾吃糖果、發猜燈謎的小禮物，活動最後院方請民眾品嚐熱騰騰湯圓，祝福大家新的一年圓滿順遂。

秀傳院長李佩淵表示，院方連續3年舉辦慶元宵活動，社區民眾、醫院員工踴躍報名，今年社福單位共襄盛舉，大家同樂搖元宵，也吃湯圓慶團圓，還有猜燈謎發小禮物，感受慶元宵的歡樂氣氛，增進彼此交流情誼。

「社福團體組」有慈愛殘障教養院、聖母聖心啟智中心、喜樂保育院、田尾身障家園及彰化縣自閉症肯納家長協會，共5個單位組隊參賽。聖母聖心啟智中心社工楊雯雯說，參加此活動有助身障者瞭解元宵節意義，並增加和社會大眾互動機會，孩子們都第一次體驗搖元宵，是志在參加，不在得獎，臉上都露出開心笑容。

趣味競賽依各隊完成時間、湯圓數量來評分，每組第1名獲獎金2400元、第2名1800元，未得名則送精美禮品參加獎，人人滿載而歸。

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