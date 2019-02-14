快來公車亭打卡！ 龍潭打造「客家花布」候車亭

2019-02-14 23:40

［記者許倬勛／桃園報導］繼去年底市府在復興區設立15座「原味」十足的泰雅族風格候車亭後，龍潭區百年大鎮旁的客家花布候車亭今天正式啟用，由於可愛又富藝術氣息，不少路過民眾來拍照，未來交通局會視情況選址增設，讓民眾等車還能打卡拍照，創造出美麗的角落。

過去死板又貼滿小廣告的公車站牌，總被視為街景毒瘤，交通局近年積極改造公車站牌、候車亭，希望結合在地特色呈現活潑、多元的面貌；交通局長劉慶豐說，龍潭是桃園客家大庄，因此亭身採用大紅花布，並以具客家特色的桐花妝點，讓民眾等公車不無聊，還能認識在地風情，美化與文化一兼二顧。

百年里里長張銘純說，縣府時代在數十年在百年大鎮社區旁設置的老舊站牌，因無法即時通報車況，加上站牌前常有車輛違規停放，公車靠站不易讓原就壅塞的交通更顯混亂，里民怨聲載道、頻向市府反映，交通局在去年底完成會勘，移除原有站牌，並在上月建好客家花布候車亭，還未啟用就有不少民眾來拍美照。

除了百年大鎮社區，交通局選定龍潭敏盛醫院、龍潭行政園區三地，結合Youbike站設立客家花布候車亭，解決民眾中、短程的通行時間，非常方便。

交通局補充，客家花布候車亭延續市區候車亭的基本結構，民眾不必擔心日曬雨淋，也保留人行道上的無障礙通行空間，並採用智慧站牌，民眾能即時瀏覽欲乘班次、到站時間、停靠站等資訊，方便又省時。

除了客家花布候車亭，交通局於去年斥資一千餘萬元，在復興區以一里一特色，建置了15座原鄉風格強烈的候車亭，由三民、高義、羅浮、義盛、三光、華陵等六名里長，挑選溫泉、水蜜桃、吊橋、瀑布、神木、綠竹筍等一里一特色，作為側板的圖騰，呈現各里不同特色景觀，讓遊客為之驚艷。

劉慶豐說，特色候車亭的設施完整並兼具地方文化特色，讓候車亭不再是冰冷空間，未來期能推廣到各區，讓民眾愛上搭公車。

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