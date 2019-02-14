部落客揪團公益辦桌 藝人一起發聲送愛弱勢

2019-02-14 22:14

［記者劉婉君／台南報導］部落客熱血玩台南、台南美食地圖、南人幫與多間廠商和店家，揪團將在3月9日舉辦一場台南美食公益辦桌活動，除了邀請10個弱勢團體一起到場圍離，也號召民眾一同來參與，用行動讓弱勢團體感受到社會的溫情，藝人小鐘與宥聲也義務在宣傳影片發聲，鼓勵民眾響應送愛。

3位部落客表示，希望藉由辦桌的方式，讓弱勢團體知道社會上還是有人在默默關心他們，讓他們感受到溫暖，也期盼藉由藝人的分享，使更多人知道這個活動及各弱勢團體，一起來協助他們。

台南美食公益辦桌活動去年曾席開34桌，回響熱烈，今年擴大為50桌，預計3月9日在台南市東區龍山里活動中心舉行，其中30桌招待弱勢團體約300人，20桌開放民眾參與，每張餐券1000元，包括700元餐費及300元購買民生物資給弱勢團體。

報名時間至2月17日或額滿為止，捐贈的對象包括台南市以恩關懷協會、房角石兒少關懷中心、勵馨基金會等，詳細訊息可上熱血玩台南粉絲頁查詢。

活動影片連結：https://www.facebook.com/hotainnan/videos/285069435509789/

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/