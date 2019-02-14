蘇震清唱歌募得50萬元 捐家鄉5個慈善機構

2019-02-14 23:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立委蘇震清今年1月底參加高雄華友聯集團的旺年會，獻唱2首歌募得善款50萬元，全部捐做慈善；他今天（14日）在「唱歌做公益，溫馨關懷情」捐贈儀式中，將50萬元轉贈屏東縣5個關懷弱勢機構，受贈單位致感謝狀答謝其義舉。有慈善機構幹部表示，「唱歌能夠做公益，蘇立委可應該多多唱歌」。

立法院長蘇嘉全今年1月初參加屏東市一家知名企業的尾牙宴，對方允諾只要獻唱5首歌，每首歌即捐出20萬元做為慈善基金。蘇院長於是盛裝出席，募得善款100萬元，成為外界津津樂道的話題。

蘇嘉全唱歌做公益的消息透過網路傳播，樂於社會公益的高雄華友聯集團，在邀請立委蘇震清參加1月底的尾牙宴時，也特別打探蘇震清的歌藝。蘇震清打趣地表示，唱歌應該比演講還容易，但他的行情要比叔叔蘇院長好，1首歌要25萬元，唱2首就50萬元，全部捐做慈善用途。對方慨然答應後，蘇震清當場高歌2首，如願募得50萬元。

今天蘇震清邀請「社團法人屏東縣社會工作者協會」代表倪榮春、「社團法人台灣世界快樂聯盟」代表張麗玉、「社團法人屏東縣腦性麻痺服務協會」代表呂震斌、「社團法人屏東縣啟智協進會」代表譚子文、「華山基金會」代表鄭安妮等多位工作人員，在屏東市服務處舉行「唱歌做公益，溫馨關懷情」捐贈儀式，將50萬元轉贈5個慈善機構，場面溫馨感人。

社團法人台灣世界快樂聯盟代表張麗玉在談到經費困難時，表示在接到蘇立委方面的通知後，當下十分振奮，因為過年期間她還在禱告，盼望2、30萬元資金缺口可以獲得解決，沒想到就來了10萬元，真是及時雨。

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