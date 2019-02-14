燈會最美風景 志工辛苦淨溪 反觀民眾公德心大落漆

2019-02-14 22:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮南安路杷城排洪道目前舉辦水上燈會，但水面卻經常飄浮民眾亂丟的垃圾，埔里鎮河川生態保育協會動員熱心志工6度淨溪，志工換上「青蛙裝」小心翼翼在水中行走，將垃圾撈起，成為燈會最美風景，反觀民眾公德心則是大落漆，完全不及格。

南投燈會埔里水上燈會第2年舉辦，為提供民眾最佳的賞燈環境，埔里鎮河川生態保育協會在2月1日燈會開幕前，即動員大批志工淨溪，志工得換穿「青蛙裝」，小心翼翼在溪床行走，一一將飄在水面的瓶罐、塑膠袋等垃圾撈起，再接力將成袋垃圾抬上岸，十分辛苦。

但缺乏公德心的民眾又隨手將垃圾丟進杷城排洪道，公所也頻頻接獲環境髒亂的抱怨投訴，鎮長廖志城表示，過年期間河川生態保育協會的志工犧牲假期，已經6度淨溪，南安路燈會沿線相距不到100公尺就有設置一般垃圾及資源回收桶，現場也有志工協助民眾做垃圾分類，環保措施應已相當完善，卻還是無法遏止垃圾進溪，民眾公德心在這場燈會中完全不及格。

公所清潔隊指出，除了民眾亂丟垃圾，燈會區下游河段也在燈會期間遭附近工廠排放污水，接獲檢舉已會同縣府環保局人員採樣，將對違規排放廢水的業者開罰。

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