竹市第五座玉山圖書館啟用 青草湖國小學生享受閱讀樂

2019-02-14 21:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第5座、全國第138所玉山圖書館今天在青草湖國小啟用，不僅將原本陽春的圖書室改裝成嶄新明亮的閱讀空間，更增加藏書量及圖書功能，市長林智堅昨與玉山銀行董事長曾國烈共同揭幕，林智堅說，這是送給青草湖國小最好的情人節禮物，閱讀也是學生一輩子最好的情人，可享閱讀之樂。

林智堅說，青草湖國小圖書室原只是陽春的圖書空間，在玉山銀行黃金種子計畫的贊助與設計師巧手下，蛻變成一間嶄新明亮、牆面上充滿在地景點與特色的彩繪塗鴉、獨立的視聽空間與符合人體工學的桌椅，讓孩子可以盡情徜徉在書香園地中。

林智堅也分享最近讀給孩子的繪本「世界最窮的總統爺爺來演講」，透過閱讀可與孩子溝通與交流，閱讀可以改變孩子的一生，知識就是力量，鼓勵學生享受閱讀樂趣。

青草湖國小校長許慶恭說，學校也規劃假日部分時段，開放給學生、家長及社區居民閱讀，希望透過閱讀讓學生遨遊書海。

此外，林智堅今天也接見表揚鼓勵在2018世界城市杯三算（珠算、心算、數學）競賽脫穎而出的17名市選手，肯定選手從9個國家、26個城市、401名選手中，奪下13金4銀佳績，為竹市爭光。

獲得金牌的選手中最小是才小二的謝沛錞；不少學生說每天狂練8小時，對拿到金牌很有成就感，對珠算、心算和數學都不再害怕，對邏輯和數理能力都有幫助。

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