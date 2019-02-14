桃園市社大3月開課 1400多門課程供選擇

2019-02-14 14:58

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市各社區大學春季班將於3月初陸續開課，包含學術類、社團類及生活藝能類等3大類課程，共計1400多門課程可供市民選擇，為提供民眾更便利選擇課程，社區大學聯合網新增地圖化課表功能，讓民眾可以直接在地圖上選擇適合的學習地點、課程，課程資訊可至「桃園市社區大學聯合網站」查詢。

教育局表示，目前桃園市共有蘆山園、中壢、新楊平、八德、桃園等5所社區大學，在桃園市各行政區開課，由於各社區大學開學後仍繼續接受報名，但許多熱門老師的課程可是常常爆滿；其中八德社大民俗舞蹈班王秀琴老師，編排的苗疆舞蹈，不僅有舞步、還有隊形，搭配輕快節奏，甫推出就大受歡迎，也讓學員 舞出健康、舞出快樂、舞出自己的夢想，八德社大何菊錢老師手工皮件班、沈慧萍老師電腦手機班都頗受學員喜好。

另蘆山園社大尤游阿對老師舞蹈班、張世宗老師的攝影班，中壢社大李靖英老師的瑜珈班、邱郁敏老師的英語班，新楊平社大紀月嬌老師的花藝設計班、吳明香老師的有氧體適能班、桃園社大曾芳梅老師的日本舞踊班等都是學員喜愛的熱門課程。

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