平溪天燈慶元宵 接駁運輸不塞車

2019-02-14 14:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市平溪天燈節將於16日（六）及19日（二）元宵節當天，分別在平溪國中及十分天燈廣場舉辦兩場大型施放天燈晚會，活動當天9點到24點，周邊將全面性實施交通管制，民眾可在木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站搭乘接駁專車前往活動會場。

交通局指出，木柵線從木柵動物園至白石里中埔，中途停靠石碇交流道及姑娘廟。去程收費木柵50元，石碇及姑娘廟30元，回程免收費。去程自9點至19點，每5分鐘1班；回程自9點40分至19點立即折返，19點至23點30分，滿載即發車。

石碇線自石碇交流道至白石里中埔，中途停靠姑娘廟。去程收費30元，回程免收費。去程9點至19點，每10分鐘1班，回程併入木柵線接駁民眾下山。

瑞芳線從瑞芳火車站至嶺腳寮，沿途不停靠其餘站點。去程收費30元，回程免收費。去程9點至19點，每10分鐘1班；回程12點至18點，立即折返，18點至23點30分，滿載即發車。

另外，民眾也可選擇搭乘台鐵平溪支線前往活動會場，首班車是早上5點八堵站發車前往菁桐站；末班車22點4分由菁桐站發車前往七堵站。

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