醫病》老年憂鬱症別大意 恐是失智症前兆

2019-02-14 15:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕年紀大了發生憂鬱症，恐怕也老人失智症的前兆。

務農的63歲鄭先生連續1、2個月情緒低落，診斷為老人憂鬱症，經4週治療後情緒有顯著改善，但注意力與記憶力仍未回復到過去水準，醫師安排做腦部影像學檢查，發現其大腦皮質顳葉與頂葉處有輕度萎縮，診斷為老年憂鬱症合併認知障礙症。經在處方上增加抗失智用藥並持續服用，鄭先生主觀健忘的困擾減少了，認知功能也未再惡化。

鄭先生有高血壓與冠狀動脈疾病，因情緒低落，到成大斗六分院精神科門診就醫。醫生問診發現鄭先生明顯有憂鬱、焦慮、注意力不集中、罪惡感、食不下嚥、難入眠、記憶力不佳等症狀，思考內容完全沒有正向或快樂的成分，甚至一聽到他人的不幸遭遇也會難過得馬上掉下眼淚；雖然仍能保持每天下田工作，但生活品質已經大受影響。

精神科醫師許碩恩診斷為老年憂鬱症，在規則服用抗憂鬱劑治療4週後情緒即有顯著改善，食慾與睡眠皆回復正常；但鄭先生回診時表示，他的情緒已經回覆如常，但注意力與記憶力變差，甚至有惡化趨勢，常會想不起來太太交代的事、工作返家時把農具忘在田裡。

許碩恩安排老農做腦部影像學檢查，發現其大腦皮質顳葉與頂葉處有輕度萎縮，臨床心理師的心理衡鑑報告顯示其短期記憶力與持續注意力皆有明顯減損，診斷為老年憂鬱症合併認知障礙症。經在處方上增加抗失智用藥並持續服用，鄭先生主觀健忘的困擾減少了，認知功能也未再惡化。

許碩恩指出，老年憂鬱症患者所經驗的認知障礙，曾被稱為假性失智，意即此認知障礙症狀次發於老年憂鬱症，可能的機轉為腦中單胺類神經傳導物質的不足導致注意力下降，故在憂鬱症狀好轉後認知障礙亦會隨之改善，但近年不少大型研究結果顯示，老年憂鬱症可能是失智症的前驅表現，即使憂鬱症狀好轉，未來罹患失智症之風險仍高。

許碩恩表示，罹患老年憂鬱症的危險因素包括遺傳體質、多重用藥、缺乏社會支持、營養狀態不佳，或罹患有控制不佳之慢性病，如高血壓、糖尿病、腦中風、帕金森氏症、慢性感染、內分泌疾病等。老年人經歷重大生活事件或處於慢性生活壓力下，皆有可能誘發憂鬱症；而相較於年輕患者，老年憂鬱症患者常見有激躁、慮病、妄想及主觀記憶力差等症狀。

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