另類情人節遊戲 宜蘭「尪揹某」考驗男方體力

2019-02-14 15:05

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉利澤永安宮「走尪」系列活動，安排「尪揹某」趣味競賽，由男方背著女方闖關，一對準新人今天率先體驗，歡度不一樣的情人節，主辦單位歡迎天下有情人報名參賽，藉此傳達愛意，讓感情升溫。

利澤傳統「走尪」（扛神轎遶境）已傳承百餘年，被列入宜蘭縣無形文化資產，也是國內頗具特色的元宵民俗，今年活動16日起在利澤老街連辦4天，其中的「尪揹某」重頭戲，訂於17日上午10點半開賽，開放現場報名。

今天是西洋情人節，利澤永安宮主委黃適超與擔任宜蘭縣議員的妻子蔡金惠、準新郎林韋炆及未婚妻劉芷吟，各自上場體驗「尪揹某」，五結鄉長沈德茂等人為他們加油打氣。

起點哨聲響起，男方背著女方起跑，進入氣球隧道，戳破5顆氣球後，換穿協力木屐走到終點，全程60公尺，蔡金惠笑稱，過程中呼吸變得急促，有點累，卻很甜蜜。

35歲林韋炆和小他5歲的劉芷吟，將在5月結婚，連袂出席「尪揹某」體驗賽，林穿上紅色傳統禮服，劉小姐著原住民服飾現身，完賽後接受眾人祝福，顯得喜氣洋洋。

「尪揹某」趣味競賽分成青年組、壯年組，各組取前3名，獎品是與女方等重的白米，換言之，女方噸位愈大，男方會比較吃力，但獲得白米愈多，是本屆活動的最大獎。

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