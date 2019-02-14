元宵節適逢最大滿月 南瀛天文館架望遠鏡邀民眾賞月

2019-02-14 14:45

〔記者萬于甄／台南報導〕元宵佳節即將來臨，適逢今年最大滿月天象，相較最小滿月約差4角分，民眾以肉眼觀看雖無明顯差異，不過，南瀛天文館屆時配合台南鹽水月津港燈節，在周邊水月橋設攤舉辦「月夜月美麗」路邊天文活動，讓民眾透過大型天文望遠鏡觀察，一同賞花賞燈賞滿月。

南瀛天文館指出，今年最大滿月天象適逢元宵節，由於月球繞地球運行的軌道是橢圓形，因此月球距離地球有時近有時遠，近的時候月亮看起來會比較大，遠的時候就比較小，今年最大滿月約在19日晚上11點54分，月亮的視直徑達約33角分，而今年最小滿月則適逢中秋節。

南瀛天文館為讓民眾可觀察到最大滿月，19日晚間6點將在台南鹽水月津港燈會周邊設攤，現場將架設大型天文望遠鏡，並透過立體星球投影設備，帶領天文迷一同觀測月亮。

此外，天文館也以月亮為主題，設計的天文教具「月相好好玩」，希望讓大小朋友進一步認識月相的變化，到場參與的民眾也可用自己的手機，拍下望遠鏡內美麗清晰的月亮表面，歡迎闔家大小一同前來參與。

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