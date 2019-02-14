偷賣油給北韓被聯合國抓到 「北斗星」遭查扣長期滯留台中港

2019-02-14 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕總噸位達4421噸的「北斗星」號油輪，因涉及海上駁油給北韓船隻被聯合國發現，去年11月9日靠台中港準備運油至日本石垣島時，因臨時船籍遭撤銷，加上航港局中部航務中心上船登檢，發現其有多項缺失，因此長期被扣留在台中港，船上人員不滿，今天拉白布條抗議，經中部航務中心邀相關單位召開專案會議，船上12人除船長及管事2人因遭檢調限制住居，必須留在船上外，其餘船員可依法辦理入出境。

航港局中部航務中心表示，「北斗星」號油輪，原為多明尼克籍，但船籍僅到去年11月4日止，該船申請蒙古籍臨時船籍至今年3月5日，不料，該船於去年11月9日停泊台中港，準備運油至日本石垣島，結果，因臨時船籍國被撤銷，加上航港局中部航務中心登檢，發現船上有多項缺失，要求船東需找到船籍國，並授權船舍取得改善缺失報告才可出港，但船東遲遲無法取得，才無法出港。

航業調查處台中調查站表示，「北斗星」號油輪因在海上駁油給北韓船隻，被聯合國查獲，撤銷其船籍，船調處獲報進行調查，船長等表示，賣油給誰是由船東決定，並不了解對方是否為北韓船隻。目前船長NYEIN AUNG（緬甸人）及管事HUANG JIAN WEI（中國人）已被檢察官限制住居。

船上12人由於被滯留在台中港長達3個月，質疑檢方查不出什麼卻硬將人船扣留，今天在船上拉白布條抗議，強調「我要人權」。

中部航務中心隨即邀集相關單位召開專案會議，結論指出，因調查局已完成相關調查事項，將於近期移送地檢署；船員除船長及管事2人限制住居外，其餘船員如臨時入國許可效期超出核定期限，外籍船員請船代（或船東）向外交部申請簽證，中國船員則請船代於移民署線上申辦入出境許可證；另請台中港分公司對該船舶加強管制並限制出港，同時安排可避風浪船席，以減少移泊降低船東費用負擔。

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