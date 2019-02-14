泰安櫻花季16日開跑 中市加強周邊交管

2019-02-14 14:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區泰安櫻花季活動將於本週六2月16日登場至3月3日結束，共計16天。因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的賞花回憶，大甲警分局公布賞花周邊交通疏導管制措施，泰安派出所旁停車場將不開放，車輛可停在福興路旁的公有停車場或搭乘火車接駁，呼籲用路人配合。

大甲警分局表示，泰安櫻花季期間，假日上午8點到下午5點，福興路段（泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口）及安眉路段（泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口）為行人徒步區，管制汽、機車進入，僅彈性開放管制區內居民及東勢區明正里居民車輛進入；另泰安派出所內停車場不對外開放，僅提供活動工作人員及執勤人員車輛停放，呼籲賞櫻民眾可將車子停在福興路旁的公有停車場。

在交通管制措施部分，警方表示，在雙向單車道（未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線）的窄路段，將實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通；鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車；加強櫻花區、停車（接駁）區周邊停車秩序與攤販整理，以確保接駁專車進出場之交通順暢；加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。

大甲警分局表示，為使遊客能獲得櫻花開花即時訊息，泰安櫻花季期間，大甲警分局官方臉書（台中市政府警察局大甲分局）每日將PO出當日櫻花照片及交通疏導圖，提供遊客最即時的賞櫻資訊。

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