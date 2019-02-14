啟用37年 通霄衛生所將新建

2019-02-14 13:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通霄衛生所自1982年啟用迄今，但辦公廳舍已經老舊且不堪使用，經過苗栗縣政府爭取前瞻計畫補助3792萬元，苗栗縣政府自籌619萬元，終於在今天正式舉行新廳舍動土典禮。

苗栗縣政府衛生局指出，通霄衛生所原有廳舍因建築物老舊，難免出現漏水以及建築物耐震強度不符合現行需求等情形，對於衛生所辦公人員以及洽公民眾安全出現顧慮。

另外，苗栗縣政府衛生局表示，因時代變遷，如今有許多增加的公共衛生政策、長照政策等，都必須有相應的辦公空間以因應，而通霄衛生所原有辦公廳舍空間僅90坪，不符合未來推動長照、公衛所需，期盼藉有新建辦公廳舍，讓通霄衛生所繼續守護在地鄉親健康。

苗栗縣衛生局表示，未來新建的通霄衛生所位址在舊通霄消防分隊現址，將為4層樓建物，1、2樓提供醫療保健服務，3樓空間將設置長照A級個案管理中心，4樓將配置日間照護機構，以提供社區長者活躍老化，預計工期至今年11月份。

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