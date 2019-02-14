台南下營惡火奪祖孫3命 網友、里民捐款近45萬相助

2019-02-14 11:57

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區開化里中營馮姓民宅2月1日凌晨一場惡火，造成祖孫3人葬身火窟，令人鼻酸，過年前發生如此悲劇，當地茅港尾天后宮發起募款，里民和網民響應，有170人共捐款445900萬元，今天由天后宮主委馮進士、下營區長姜家彬、開化里長王清得、茅營里長馮朝義將捐款交給喪家馮中暉，馮中暉十分感謝。

當時馮宅疑1樓後方廚房發生大火，屋內住有1家10口3代同堂，3大4小由2樓前陽台逃出，但61歲阿嬤黃玉雪緊抱馮中暉的一對8、6歲子女在一樓房間被燒成焦屍。

馮中暉、鄭慧娥夫婦忍住悲痛，和父親、兄長打理後事，郭璋成帶領的安妮詩遺體護理處理團隊主動義務協助修護祖孫3人遺體，馮中暉說，很感謝修護團隊出動20多人在過年期間花了2天時間，將媽媽和一對子女的遺體修復，以慰家人。

下營區公所除發給市府慰問金60萬元、協助馮家租屋補貼，議會也發30萬慰問金給馮家外，公所並和茅港尾天后宮發起募款捐助馮家，網路有溫度，鄉民和里民熱心捐款響應，今天將捐款45萬元在馮家祖孫3人明天告別式前，交給馮中暉。

馮中暉說，妻子和家人準備很多玩具、文具送給一對子女，希望兒子、女兒開心。姜家彬則鼓勵馮中暉夫婦還年輕，再把可愛的孩子生回來。

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