情人節到1314公尺拉拉山曬恩愛！「巴陵鐵塔」亮到20日

2019-02-13 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕2月14日是西洋情人節，位於桃園市復興區拉拉山海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，配合農曆春節2月20日以前每晚6時30分到10時進行點燈，海拔高度剛好代表「一生一世」之意，入夜後，赭紅色的塔身，搭配五顏六色LED光雕投射後，從鄰近10個山區部落可以遠眺閃閃發亮的鐵塔，成為復興山區最耀眼的一顆星，適合情侶來此拍照並留下誓約。

去年7月完工的「巴陵鐵塔」，原址為馬侖砲台，日治時代日軍為控制附近十餘部落而設置，因位處原住民保留地，長年荒廢；前任區長曾志湘有感於後山為高災害潛勢地區，尤其颱風過境，山區易發生道路崩塌、電力中斷、行動電話基地台停止服務等情形，上巴陵地區又地處地質破碎帶，由公所斥資逾1000萬元，重新活化砲台遺址，建置象徵勤奮、自由的「巴陵鐵塔」。

巴陵鐵塔主體是赭紅色，基座4個腳各打下2支約6米深的整支涵管基樁加以鞏固，鐵塔加上塔尖的避雷針高度共29.5米，約10層樓高，鐵塔四周設計象徵泰雅族祖靈之眼的菱形編織。

復興區長游正英表示，在巴陵鐵塔完工後，因相關步道設施等未盡完善，周圍都是圍起來的，民眾一律不能進入，僅能從其他角度取景，公所此次配合春節連假點燈，在春節期間吸引許多到拉拉山走春民眾前往順道遊，14日適逢西洋情人節雖然不是假日，預估也會有不少人潮。

游正英說，待點燈活動結束，巴陵鐵塔第二期周邊工程設施、即從巴陵派出所前9鄰至鐵塔約750公尺聯外道路改善，公所已完成發包，預計3月初動工、4月底完工，同時評估施作景觀台、仿古砲台等，讓鐵塔的遊憩空間更完整、友善，成為復興後山旅遊的新亮點。

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