高雄去年獲捐善款破億元 韓國瑜感謝各界助社福

2019-02-13 21:24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市去年獲捐超過1億元善款，市長韓國瑜強調分配「彈著點」要更準確，珍惜各界愛心。

「港都有你，愛滿溢」感恩茶會今天（13日）於鳳山區和樂宴會館舉行，韓國瑜頒獎表揚12個捐贈超過百萬元企業團體，也感謝各界捐贈1億200萬元社福善款，而高雄市表揚好人好事運動協會理事長張來川、和樂宴會館董事長莊育棟當場捐贈37萬元不等款項。

現場席開33桌，善心企業主紛與韓國瑜拍照，身障樂團「奇異果樂團」、高雄市新住民文創藝能協會新住民姊妹也表演樂曲及舞蹈，展現社福團體培力成果。

韓國瑜說，用兩個拳頭做市政，右拳為市民拚經濟，左拳照顧社福團體及拚教育，未來善款、物資「彈著點」要更為準確，有效花在刀口上，讓捐款及愛心真正照顧到需要照顧者。

社會局長葉壽山說，去年各界挹助財力及物力資源2948筆，折合金額超過1億200萬元，其中，財力捐助約佔62％，有超過7成5用於弱勢個案服務，包括輔助家庭生活、急難救助、關懷濟助獨居長輩、添購身障輔具並照顧弱勢兒少等項目。

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