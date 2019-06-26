政見交鋒 郭朱砲火猛攻韓

2019-06-26

〔記者林良昇、涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕國民黨昨晚舉辦總統初選首場國政願景電視發表會，朱立倫砲火猛烈，屢在談話上針對韓國瑜及郭台銘，郭台銘也意有所指的點名韓「國民黨二○二○要勝選，高雄不能丟！」但韓並未理會，未做任何回應。

國民黨三場總統初選國政願景發表會第一場在高雄舉行，第一階段韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中等五位參選人，每人進行十二分鐘發言，第二階段則進行兩題提問，每位參選人答三分鐘。

朱虧韓有點緊張 地主要輕鬆一點

在第一階段十二分鐘發言，韓國瑜、郭台銘都各自闡述，批評蔡政府，參選人之間並無火花；但到朱立倫時，朱主動開砲，直言前面一小時都是朗讀、演講比賽，更酸說前面很多罵蔡總統的話「每項都是對的」，他就不重複了。

朱立倫話鋒一轉，特別對韓國瑜說，韓看起來有點緊張，「你是地主，輕鬆一點」，讓韓在台上就連忙否認；朱也對郭台銘坦言，他剛剛在郭旁有點偷笑，因為郭發言的最後一段應該要寫長一點，時間還夠。

朱諷郭：拚私人企業與拚國家整體經濟不同

朱立倫感慨萬千地說，他一下車到會場前看到許多國民黨朋友，是穿國民黨的衣服，卻看到郭台銘支持者穿「郭台銘粉絲老虎團」，韓國瑜的支持者則穿「韓國瑜鐵衛軍」，朱當場向黨主席吳敦義呼籲，下場發表會應限制只能穿國民黨的衣服，展現團結，「我相信大家都會贊成」。

朱立倫在發言時也將砲火指向郭台銘，直言在郭出來參選前，每個人都說朱立倫是財經專家，但郭很有自信說自己是台灣第一人，不過拚私人企業與拚國家整體經濟不一樣，經濟還是要大家一起來，不是能成為最大企業，就最懂經濟和財經，未來還有幾場發表會，有機會與郭討論。

郭台銘則在第二階段回答「如何導正政府違憲亂政」提問時，將矛頭對準帶職參選的韓國瑜，強調韓決定參選總統非常不容易，但就像他必須割捨鴻海一樣，「國民黨二○二○要勝選，高雄不能丟！」

郭戳韓：二○二○要勝選 高雄不能丟

郭指出，國民黨若想要勝選，除了鐵桿支持者外，還需要更多年輕人和中間選民，如今韓國瑜受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機。郭也意有所指地說，這場初選絕非「庶民」與「權貴」的戰爭，他是黑手出身、白手起家，不認同用階級對立的方式來激化選情、撕裂台灣。

對於郭台銘與朱立倫的砲火夾擊，韓國瑜僅照發表會程序發言、依序回答問題，並未回擊。

最後發言的朱立倫提醒，不要再分「非誰不投」或「是誰不投」，大家要團結在一起才能爭取二○二○勝選。

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