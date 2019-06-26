高雄小三通疑雲 立委促移送法辦

2019-06-26

〔記者呂伊萱、鄭瑋奇、邱燕玲／台北報導〕高雄市觀光局長潘恒旭昨出席上和海運主辦的「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司後被踢爆早已解散，宣稱首航的兩艘船也未向航港局申請航線。航港局副局長劉志鴻表示，從台灣本島開往中國的航線是大三通，業者說是小三通很奇怪，且該業者現在連船舶運輸業都不是，更沒有大三通直航許可證，沒有資格也不應該去辦這個活動。

李俊俋：已涉違刑法外患罪章

民進黨立委李俊俋則強調，昨天的「小三通首航」是場不折不扣的大騙局，而且已經踩到兩岸人民關係條例、移民法等法律的紅線，甚至是剛修正通過的刑法外患罪章，「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定」，他嚴厲譴責韓市府欺騙市民，「請陸委會移送法辦！」

航港局指溫州洞頭 中國未開放

劉志鴻表示，台灣本島港口往返中國港口的海運航線是大三通，離島往返中國才是小三通；業者要經營特定海運航線，不論是載人或載貨，首先船公司都要向航港局申請到大三通直航許可證，再向航港局及中國雙方申請行駛航線，皆取得同意後才可能開航。

另外，台灣共有開放本島及離島總計十三個港口，可與中國開放的七十二個港口，互相對開航線，劉志鴻表示，但是溫州洞頭並不在中國開放的港口當中，業者就算要申請大三通航線也沒辦法。

陸委會提醒高市府 勿違法亂紀

陸委會昨天則提醒高雄市政府，中華民國只有一個，發大財要先顧好主權，不能違法亂紀。陸委會強調，兩岸直航是中央職權，地方政府不得侵犯，若未經許可從事直航，相關機關將依兩岸條例及海運直航相關規定予以嚴厲處罰；若無直航之實，僅意在創造直航假象，則更不可取。

陸委會說明，經查，上和海運的船舶運送業許可證於今年一月廿三日經交通部航港局註銷，且該公司已於今年六月十二日解散。

陸委會也指出，此次首航活動邀請函顯示的「永順二號」及「延鴻」都不是上和海運的自有船舶。對於活動指稱「小三通首航」，陸委會澄清說，高雄旗津及浙江省溫州洞頭均非「小三通」港口，依法並無「小三通」可能；且迄今「永順二號」及「延鴻」並未向航港局提出「小三通」及直航申請。

陸委會並批評，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口和人員往來相關規範，交通部及內政部移民署等相關主管機關可依據兩岸條例及移民法等相關規定進行查處。

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