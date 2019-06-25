「需2天作業」 空服員要不回「三寶」擬提告

2019-06-25

〔記者蕭玗欣、李雅雯、魏瑾筠、姚介修／綜合報導〕反彈長榮空服員罷工行動的自家人越來越多！一名自稱工會成員但未參與罷工的長榮空服員在臉書指出，自己曾認同工會爭取勞權，但如今工會決策權卻侷限在部分人手上，甚至主導人非長榮員工。至昨晚更已有近四十人委託公司取回證件，一位劉姓空服員甚至親至現場要領回「三寶」，但工會稱委由保全公司保管，需兩天作業才能歸還，陪同空服員的律師氣到撂話：「依當事人意思，將提起法律動作跟請求」。

在臉書發文的空服員表示，認同工會爭取勞權，競選過工會幹部，也鼓吹其他同事加入工會，但後來工會走向和個人理念不同，讓她沒有參加此次罷工。

有工會會員不認同決策

她說，不明白八大訴求是由誰討論、決定，工會為了罷工可以辦說明會及各項會議，但缺少讓會員參與提案、投票表決訴求的空間。而公司近三年平均加薪八千到一．二萬，再加上四個月年終、年中及績效獎金，工會究竟在爭取什麼？最後的協商會議在討論第一條（日支費及禁搭便車）時未有共識，就馬上宣布罷工，非常蠻橫，她無法認同。

長榮：報到後罷飛列曠職

更有長榮員工指出，工會六月廿日宣布下午四點開始罷工，但當天下午兩點卅分及四十分報到、開始領取日支費的十八名工會空服員，竟在班機起飛前罷飛，長榮緊急調派願意服勤的空服員趕來執勤，仍造成班機延誤三小時及一個多小時，罔顧兩班飛機五百六十六名旅客權益。長榮航空受訪回應，已將這些空服員當天行為暫列記「曠職」，若查證屬實，將依規定懲處。

長榮地勤昨則發出「寫給蔡英文總統一封信」，指罷工行動嚴重影響到了長榮全體勞工與旅客的權益，強調地勤支持「合理」的罷工，力挺公司不只是為了無辜的旅客，更因職業道德的操守，卻一再被工會攻擊是資方奴、資方狗。文末希望小英總統至少保持中立客觀的態度對待他們。

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