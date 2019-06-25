長榮戰線拉長到7月 學者：對工會不利

2019-06-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工行動持續，學者認為，與華航由官股掌控有所不同，此次長榮勞資爭議，長榮是民營企業，要面對的是龐大股東及企業永續，不會輕易退讓，政府能做的只有減緩勞資關係，也要協助旅客做好因應；未來則應檢視交通事業罷工是否應有更完善程序與制度。

長榮大學航管系教授黃泰林表示，政府此次分工還算不錯，交通部負責疏運，勞動部負責勞資協商，長榮可能會給面子出面協商，但不見得會退讓，畢竟公司要面對的是比罷工員工人數還多的廣大股東，且企業要永續經營。長榮若成本大增或虧損，受害的是員工，政府處理須非常小心。

成功大學交通管理系副教授戴佐敏指出，長榮是私人企業，看來員工待遇合法且優於部分同業，獲利也有加薪，就算交通部有疏運、輿論壓力，向長榮施壓也不會有效果，政府能做的只有盡量緩和雙方關係，別讓衝突擴大。

兩學者皆認為，長榮航班取消資訊已公布到七月，顯示做好拉長戰線準備。接下來進入暑假，越來越多親子旅客出國被迫取消，輿論壓力會倒向工會，戰線延長，對工會不利。

旅行公會：協商若不成仍將抗議

旅行公會原計畫今天號召五百人到南崁長榮航運大樓進行反罷工抗議，但旅行公會全聯會理事長蕭博仁昨表示，為避免外界將旅行業操作為資方打手，暫時取消抗議活動，若長榮勞資仍談不成，旅行業界仍將發動大規模抗爭。

全國商總理事長賴正鎰說，台灣近年歷經三次航空業罷工，國際形象重挫，影響國家利益與公眾權益，更讓準備台灣投資的外資卻步，支持旅行業反罷工抗議活動。

賴正鎰強烈建議政府修訂工會法及勞資爭議處理法，僅企業工會才享罷工權，明訂罷工預告期十五天，避免造成社會大眾的嚴重不便。

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