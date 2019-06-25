禁搭便車、勞工董事 工會軟化願調整／罷工事件露曙光？ 交部：勞資已有接觸

2019-06-25

〔記者蕭玗欣、王憶紅、李雅雯、粘藐云／台北報導〕長榮空服員罷工出現曙光？交通部政務次長王國材昨透露，勞動部已透過非正式協商管道提出一些建議方案，勞資兩方有機會在勞工董事及禁搭便車條款等爭議癥結項目各退一步。

資方堅持這兩項無法退讓

據了解，勞資已有接觸，持續就訴求方案「協商」。勞動部則三緘其口，坦言擔心「見光死」、「片段訊息愈弄愈糟」。總統蔡英文受訪表示，希望勞資雙方可以坐下來理性協商，「達到勞工、雇主及旅客三贏的局面」。

今年將招募200空服員 首招男性

長榮航空總經理孫嘉明昨上午在股東會強硬地指出，禁搭便車條款對未加入工會的同仁不公平、勞工董事於法不合，公司絕對不可能接受，且一連講三次。他還說，因應運能增加，今年將招募兩百位以上的空服員，並首度招考男性空服員，且開放從地勤轉空服員，因為地勤人員站在第一線，知道公司的辛苦，而空服員與公司接觸最少。

孫嘉明也表示，一個空服員每年有近卅萬元不課稅的日支費，如果再調高，成本膨脹，若再遇油價漲，公司虧損，員工沒紅利，但空服員還是有日支費，也不公平。他說，未來招募空服員時，會清楚載明工作內容、性質，自認為不適合，就不應該報名，沒有工作是不辛苦的。

面對地勤人員連日來加班以解決旅客簽轉等問題，孫嘉明哽咽說：「謝謝他們在這個時候這樣挺公司。」在場員工立即喊出：「總經理加油！」負責貨運地勤的林姓員工說，希望空服員不要把壓力釋放給大家，「那是最醜陋的罷工」。

長榮航空規劃招募新空服員，工會質疑參與罷工空服員恐遭解職。王國材表示，上述質疑只是傳言，且長榮每年都有招募新員工計畫。勞動部官員認為，資方不該講些對協商沒幫助的言論。

相對於資方表明不讓步，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱傍晚表示，工會對於訴求做出彈性調整，願意讓禁搭便車條款有其他可能性， 例如讓「非會員買票上車」（支付一筆費用給工會後、可有同工會會員的權益），或在公司同意下，開放時數讓工會進到公司宣傳，還有開放會務假讓工會執行勞動教育。日支費調升則可用「飛安服勤獎金」做備用選項。而「勞工參與治理組織」，絕非一定要有一席勞工董事。她希望調整後看到公司的誠意，勞資爭議可以早日落幕。

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