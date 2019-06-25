罷工5天 長榮估營損8.2億／ 總經理預計到明年春節前訂位率都不好 今年力拚損益兩平

2019-06-25

〔記者王憶紅、蕭玗欣／台北報導〕長榮航空罷工今將進入第六天，自六月二十日至六月二十四日總計取消二○二個航班，累計營收損失估計約八．二億元，其他影響金額尚在估算中。長榮航空昨舉行股東會，總經理孫嘉明會後坦言，就目前訂位狀況來看，暑假訂位率不好，到九月底前的訂位率都不如預期，今年第三季旺季勢必被空服員罷工拖垮，並預計到今年底、明年春節可能訂位率都不好。

第一季獲利19億 第三季旺季被罷工拖垮

孫嘉明指出，今年第一季獲利十九億元，原對今年相當樂觀，如今，航空本業希望努力做到損平以上；而業外靠長榮航太、空廚等獲利挹注，加上今年處分兩架貨機，希望全年有獲利可回饋給員工。

長榮航空去年獲利約六十五億元，其中業外貢獻約四分之一、十六．二五億元。長榮航空昨向員工發出信件公告，表示在所有同仁努力下，去年有獲利成果，將核發年度員工酬勞約兩萬兩千元，只要六月卅日仍在長榮任職都能獲得此筆酬勞，亦即罷工員工也有份。

另一方面，長榮航空官網最新航班取消資訊已公布至七月二日，孫嘉明說，預計週三（二十六日）公布七月航班，讓旅客早點調整飛行計畫。

罷工日至7月2日 累計取消1043班、影響27萬人

根據長榮航空最新公布的航班資訊顯示，今天共取消一○三班，受影響旅客達一萬九七○○人次；廿六日取消一○二班，受影響旅客兩萬人次；廿七日取消一○五班、影響兩萬人次；廿八日取消一一四班、影響二．三萬人次；廿九日取消八十五班、影響一萬六二○○人次；卅日取消八十四班，影響一萬六三○○人次。自罷工的廿日下午四點至七月二日已公布航班，累積取消班數已有一○四三班，超過廿．七萬名旅客受影響。

孫嘉明指出，目前維持約四成的運能，桃空職工若順利歸還三寶，可以逐漸恢復運能。但這次罷工拖得越久，旅客信心受到影響越大，未來要花很多時間來重振旅客信心。孫嘉明也透露，之前與機師協調好，與機師的和平期到二○二一年八月。

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