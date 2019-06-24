學者：獲利加薪 虧錢誰來補？

2019-06-24

〔記者蕭玗欣、高嘉和／台北報導〕長榮航空勞資雙方因日支費及禁搭便車條款議題卡關，釀成台灣航空史上最大規模罷工。專家分析，長榮近十年的年平均獲利不到十億元，近三年獲利則均有加薪，但無法保證景氣一直都很好，若資方在日支費議題鬆口，以後公司虧錢了，要拿誰的來補？

成大交通管理系副教授戴佐敏表示，罷工活動已過三天，最艱難的疏運期應已度過，後面需簽轉、改期旅客也差不多處理好了，工會預計廿九日啟動投票決定是否繼續罷工，長榮也設定廿九日前不接受訂位，看起來二十九日前後就會有結果。

戴佐敏分析，在日支費議題，工會認為公司這三年都有賺錢，應該分多一點給勞工，但若把時間拉長來看，長榮航空自九十年到一○七年這十八年間一共獲利一百六十五億元，平均一年賺九．二億元，這還不算公司剛成立的十年，連年虧損。

如果長榮公司賺錢了卻對員工很苛刻，那工會訴求合情合理，但數字顯示，長榮航空近三年獲利，都給員工調薪，年終領四個月，比其他行業、甚至比他航還好。如果答應空服員日支費從每小時九十元調高到一五○元，未來機師是否也比照辦理？若遇不景氣、公司虧錢了，拿誰的來補？

謝金河：罷工員工可能回不去了

財經專家謝金河在臉書表示，航空業風險高且是艱困行業，長榮負債高達二七六八．五億元，一年獲利五十億很不易，長榮股價也僅十五元左右，如果員工不知珍惜，恐怕經營者也會手軟。以他對長榮及創辦人張榮發先生卅幾年印象，對勞工董事等要求，恐寧可關掉公司也不可能妥協，長榮恐有長期虧損或縮小營運規模的準備，這次罷工的員工，也可能回不去了！

交通部次長王國材昨指若勞資雙方態度都能放軟，後面訴求都好談，盼雙方盡快回到談判桌上。勞動部政務次長劉士豪也表示，希望將雙方拉回談判桌，促成團體協商。

桃空職工訴求與長榮回應

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