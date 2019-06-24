長榮今股東會 恐砲聲隆隆

2019-06-24

〔記者王憶紅／台北報導〕陷入空服員罷工風暴的長榮航空今將召開股東會，罷工事件勢必成為股東會焦點。根據長榮航空與華航去年財報顯示，長榮航空因去年獲利較佳下，支出的董監酬勞及員工酬勞（即俗稱的紅利），都較華航高出一大截；長榮航空平均每位董事一○五．五萬元，華航則因公司章程規定，不配發董事酬勞；長榮航去年平均每位員工酬勞可拿二萬九九八元，較華航的四一六三元，多出逾三倍。

根據兩家公司章程規定，當年如有獲利，且無累積虧損時，長榮航空員工酬勞不低於一％、董監酬勞不高於二％；華航方面，員工酬勞不低於三％，不配發董事酬勞。

去年每股賺1.5元 遠勝華航0.33元

董事、員工酬勞都是以年度稅前獲利計算，長榮航去年稅前盈餘七十六．六七億元，每股獲利一．五元；華航去年盈餘二十三．一五億元，每股獲利○．三三元。

員工紅利逾2萬元 多華航3倍

長榮航空去年配發員工酬勞約二．三七億元，配發率達三％，以長榮員工約一萬一三一三人計算，每人約可拿二萬九九八元；華航去年員工酬勞為五一六五．六萬元，配發比率約二．二三％，以華航員工約一萬二四○八人計算，每人可拿到四一六三元。

罷工隔天 股票爆量跌0.6元

長榮航空股價在二十日下午工會發動罷工前，連續三日走高，但罷工後隔日就爆出四．七萬餘張大量、下跌○．六元；隨著罷工持續，影響營運擴大，股價後市恐不樂觀，預期今日股東會將砲聲隆隆。

長榮與華航空服員待遇比較概況表

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