旅行業明發動「反罷工」 籲速訂15天以上預告期／學者批勞動部無作為 交部提罷工授權期只是權宜之計

2019-06-24

〔記者蕭玗欣、高嘉和、歐素美／綜合報導〕長榮空服員罷工今進入第五天，勞資雙方仍僵持不下，旅行業者忍無可忍，二十五日將發起反罷工行動，向空服員工會及長榮抗議，也呼籲政府儘速立法推動罷工預告期。交通部政次王國材昨則表示，國外「罷工預告期」約七到十天，有立委已提案，交通部另也希望訂「罷工授權期」，規範罷工開始及結束時間，未來在國際航線或難取代的交通運具，都可考慮。

長榮航空罷工，旅客叫苦連天，彰化縣楊小姐就反映說，她跟團搭乘長榮航空到澳洲旅遊，原訂廿四日上午八點直飛返台，碰到罷工，被迫從澳洲布里斯本飛雪梨，再轉菲律賓馬尼拉，預計廿四日晚上八點才能抵台，且還有約十名團員滯留雪梨機場等候機位。她說，罷工是勞工的權益，但受影響的是一般民眾，希望長榮勞資雙方能理性溝通，早日恢復正常航班。

台北、台中、高雄旅行公會昨則開記者會譴責桃園市空服員職業工會突襲式罷工，造成數十萬名旅客行程延誤，旅行業者損失無法估算，要求政府盡快立法修訂十五天以上的罷工預告期。

北市旅行公會理事長吳志健強調，航空運輸業已連續三次大罷工，「請問要政府擬定罷工預告期，讓消費者及旅行社及早因應有這麼難嗎？」

交通部長林佳龍昨主持第五次應變中心會議，呼籲長榮航空盡快與勞方解決爭議點，讓罷工盡快落幕、機場恢復正常秩序。

開南大學空運管理學系盧衍樑教授表示，勞動部在罷工預告期議題上不斷規避、毫無作為，可看出交通部已絞盡腦汁，所以再提出罷工授權期概念。罷工授權期在許多歐洲國家使用上，主要是告知可能的罷工週期，但多只能做為權宜之計，要在台灣推行須再討論，罷工預告期才更能告訴民眾確切的影響日期與航班。

勞委會官員表示，勞資爭議處理法未規定罷工預告期，主因是台灣若要合法罷工，得依法經過三道門檻，先是工會會員代表大會表決通過；送主管機關進行勞資調解；調解不成，還得先經過工會會員罷工投票，過半會員同意才能罷工。目前罷工預告期仍爭議不斷，又提出罷工授權期，恐是節外生枝，建議先解決前者爭議。

桃空職工秘書長鄭雅菱則反對指出，台灣對罷工規範已有很嚴謹、困難的程序，若要再加上授權期，只會讓勞工更沒力量要求資方協商。

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